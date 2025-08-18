Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»
– В это межсезонье ты впервые в карьере с позиции силы вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Какой фактор был ключевым при определении будущего?
– Непростой процесс. Комфорт семьи всегда стоит на первом месте. Не буду кривить душой. Естественно, финансовая сторона была важна.
– Доволен тем, как все завершилось?
– Очень рад, что остался в «Динамо». Это реально мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и даже больше. Сделаю все от себя зависящее, чтобы мы добились наилучших результатов.
– Понятно, что вокруг «Динамо» традиционно много слухов, но тем не менее тебя взволновала появившаяся информации, согласно которой клуб мог расстаться с тобой или Девином Броссо, чтобы вписаться в потолок зарплат?
– Это хоккей. Тут все может произойти. Здесь от меня ничего не зависело. Я подписал двухлетний контракт с «Динамо» и рассчитываю играть за родной клуб. Надеюсь, все будет хорошо, – сказал форвард бело-голубых.