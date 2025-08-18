  • Спортс
  • Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о двух поражениях в финалах Кубка Стэнли: «Проходить через это второй раз – опустошительно. Но прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу»
Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о двух поражениях в финалах Кубка Стэнли: «Проходить через это второй раз – опустошительно. Но прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу»

Стюарт Скиннер сказал, что пережить второе поражение в финале легче, чем первое.

«Эдмонтон» со Скиннером в воротах проиграл две финальные серии Кубка Стэнли – оба раза «Флориде» (3-4 в 2024 году, 2-4 в 2025-м). 

«Когда проходишь через это впервые, то все лето переживаешь. Потом приходит понимание, что получилось хорошо, а что нет. 

Проходить через это во второй раз – опустошительно. Но в то же время прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу. В любом случае нужно возвращаться к тренировкам и начинать все сначала. Сейчас мы знаем все о коротком межсезонье, понимаем, как лучше готовиться. 

Имея в виду этот опыт, я вернулся на лед позже, чем год назад. Возможно, прошлым летом это произошло слишком быстро. Перед началом следующего сезона я хочу быть максимально свежим и сильным», – сказал вратарь «Ойлерс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
