«Рейнджерс» продлили контракт с вратарем Бойко на год

Вратарь Талин Бойко подписал новый контракт с «Рейнджерс».

Срок соглашения рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Талин Бойко провел 5 игр в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк», отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,61.

В его активе также 33 матча в регулярке ECHL при 91,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,66.