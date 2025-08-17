«Рейнджерс» продлили контракт с вратарем Бойко на год
Вратарь Талин Бойко подписал новый контракт с «Рейнджерс».
Срок соглашения рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Талин Бойко провел 5 игр в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк», отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,61.
В его активе также 33 матча в регулярке ECHL при 91,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,66.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости