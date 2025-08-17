Браташ о селекции «Лады»: «Попугаев, Джозефс, Сафин, Кугрышев и Шумаков еще 1,5 года назад были лидерами. Сюрприз, что сегодня многих в команде нет»

Олег Браташ оценил усиление «Лады» в межсезонье.

– Что думаете о трансферах своего бывшего клуба, который при вас был одним из лидеров Востока?

– Да, видел очень оптимистичные отзывы по селекции «Лады ». Но я пока не торопился бы с оценками.

Еще полтора года назад в нашей «Ладе» на лидирующих ролях были Попугаев , Джозефс, Сафин, Кугрышев , Шумаков, некоторые другие хоккеисты. Нам удалось найти ту систему игры, в которой они смогли реализовать свои лучшие качества и обеспечить командный результат. Не случайно некоторые из этих игроков установили личные рекорды сезона.

Для меня сюрприз, что сегодня многих наших лидеров нет в команде. В Тольятти много новых имен, но им нужно поставить правильную систему игры, реализовать их качества, чтобы завоевать любовь верных фанатов «Лады». Вот что главное в любой командной оценке.

– Вы работали с «Ладой», когда 68-матчевый календарь КХЛ был сверхжестким. Теперь сезон сдвинут на май – и появляется время для полноценных тренировок. Что думаете о новой структуре календаря?

– На самом деле любой профессиональный тренер всегда подстраивается под календарь, это одно из требований нашей профессии, ее азы.

Если говорить о моих предпочтениях, то мне позволяет полнее реализоваться календарь, оставляющий по ходу сезона время для тренировочного процесса.

В этом плане нынешний календарь, скажем так, для меня более дружелюбный, – сказал экс-тренер «Лады» Олег Браташ .

