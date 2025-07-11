«Лада» выменяла права на одного из лучших снайперов сезона ВХЛ Дяденькина у «Норильска» за 6 млн рублей (Metaratings)

«Лада» выменяла права на одного из лучших снайперов сезона ВХЛ Данилу Дяденькина.

Клуб из Тольятти заплатил «Норильску » 6 миллионов рублей в рамках сделки, по сообщению Metaratings.

В минувшем сезоне на счету 25-летнего Дяденькина 60 матчей регулярного чемпионата Olimbpet ВХЛ и 52 (26+26) очка. Он разделил 3-е место в гонке снайперов лиги.

В плей-офф игрок провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл.

Отметим, что ранее Дяденькин выступал в системе «Локомотива». В 2019 году он выиграл Кубок Харламова вместе с «Локо».