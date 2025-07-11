«Лада» выменяла права на одного из лучших снайперов сезона ВХЛ Дяденькина у «Норильска» за 6 млн рублей (Metaratings)
«Лада» выменяла права на одного из лучших снайперов сезона ВХЛ Данилу Дяденькина.
Клуб из Тольятти заплатил «Норильску» 6 миллионов рублей в рамках сделки, по сообщению Metaratings.
В минувшем сезоне на счету 25-летнего Дяденькина 60 матчей регулярного чемпионата Olimbpet ВХЛ и 52 (26+26) очка. Он разделил 3-е место в гонке снайперов лиги.
В плей-офф игрок провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл.
Отметим, что ранее Дяденькин выступал в системе «Локомотива». В 2019 году он выиграл Кубок Харламова вместе с «Локо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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