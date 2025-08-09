«Локомотив» просит у «Ак Барса» деньги и Пустозерова за права на Денисенко. Казанцы не намерены отдавать форварда (Артур Хайруллин)
Григорий Денисенко близок к переходу из «Локомотива» в «Ак Барс».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард уже присматривает жилье в Казани.
Переговоры по трансферу затягиваются из-за вопроса о компенсации. Ярославский клуб просит за спортивные права на Денисенко Алексея Пустозерова и некоторую денежную сумму.
Отмечается, что «Ак Барс» не намерен отдавать 25-летнего нападающего. Диалог между сторонами продолжается.
Прошлый сезон Денисенко начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата.
На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
