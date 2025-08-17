  • Спортс
  • Ротенберг о тренировках «Академии Динамо «Красная Машина Юниор»: «Мощная работа продолжается! Строим процесс так, чтобы развивать и мастерство, и командное мышление»
Ротенберг о тренировках «Академии Динамо «Красная Машина Юниор»: «Мощная работа продолжается! Строим процесс так, чтобы развивать и мастерство, и командное мышление»

Роман Ротенберг рассказал о тренировках «Академии Динамо «Красная Машина Юниор».

«Мощная работа на Красной Поляне продолжается!

Сегодняшняя большая тренировка была разделена на две части. Сначала с ребятами из «Академии Динамо «Красная Машина Юниор» работали вновь над катанием, но с акцентом на координацию, ведь правильное движение на льду позволяет хоккеисту быть быстрее и эффективнее в любой игровой ситуации.

Вторую часть посвятили развитию игрового мышления и тактическим действиям. Это то, что превращает набор приемов и техники в командную игру.

В общем, строим тренировочный процесс так, чтобы развивать в ребятах и индивидуальное мастерство, и командное мышление. Это лучший путь к хоккею высокого уровня», – сообщил член совета директоров «Динамо» и первый вице-президент ФХР.

Ротенберг представил тренеров команды «Академия Динамо «Красная Машина Юниор» – новичка МХЛ. Сам он в штаб не вошел

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
