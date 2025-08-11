  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»

Агент Артема Михеева отреагировал на слухи о проблемах игрока со здоровьем.

Ранее появилась информация о том, что форвард «Динамо» может пропустить сезон из-за проблем с сердцем.

«Давайте дождемся, что будет, а дальше будем комментировать. Сейчас пока комментировать нечего. Сейчас ничего не известно еще. Он просто проходит УМО, и все. Ему сделали дополнительное медобследование, как и всем спортсменам, а дальше будем смотреть.

Мне кажется, это не то, на чем нужно делать акцент. Не понимаю, зачем об этом так писать. Артем сам не понимает. Только родителей взбудоражили и все. Зачем это нужно людям?

Человек жив и здоров. В чем проблема?» – сказал агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
