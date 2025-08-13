Гендиректор «Шанхая» о Галлане: «Постараемся вернуться в Китай на следующий сезон, надо показывать результат. Жерар стал единственным кандидатом, подходящим под наши критерии»

Гендиректор «Шанхая» прокомментировал назначение Жерара Галлана главным тренером.

Ранее экс-тренер команд НХЛ и сборной Канады возглавил китайский клуб. Сообщалось , что он заработает 3,3 млн долларов за два года.

«Перед клубом стоят крайне амбициозные цели – перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить.

Задача как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее, мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами.

Если мы хотим поддерживать к клубу интерес в Китае, нам необходимо с первого сезона показывать серьезный спортивный результат – выходить в плей-офф и стараться пройти как можно дальше.

Мы понимали, что сильная команда строится не один сезон, пример ярославского «Локомотива » показателен. Однако у нас этого времени, к сожалению, нет.

Поэтому «Дрэгонс» нужен не просто опытный главный тренер с именем – нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки.

Как раз здесь вспомнилась история с «Вегасом », который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады.

Опять-таки, в условиях, когда в сжатые сроки нужно сделать из игроков, почти никогда не игравших друг с другом, классную команду под большие задачи. Так и получилось, что по сути единственным кандидатом, подходящим под все наши критерии, стал именно Галлан.

Мы связались с тренером, провели переговоры, рассказали о нашем проекте и задачах, стоящих перед клубом. Жерар уточнил все детали, после чего ответил согласием.

Ждем с нетерпением, когда он уладит все вопросы с визой, и примет команду в Санкт-Петербурге», – сказал генеральный директор «Шанхая » Сергей Белых.

