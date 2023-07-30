Овечкина хотят видеть на «Шокшунь адий» в Мордовии: «Будем стараться пригласить одного из самых выдающихся шокшанских мордвинов»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Хоккей

Александра Овечкина хотят пригласить на народные торжества «Шокшунь адий».

Об этом сообщил один из главных инициаторов этического сельского праздника, руководитель Теньгушевского муниципального управления соцзащиты Дмитрий Шиндаков.

Торжества «Шокшунь адий» («Сила шокши») пройдут 19 августа.

Организаторы приглашают в теньгушевское село Шокша своих родственников – этнических шокшан из соседних сел и районов Мордовии, а также представителей других этносов, чтобы напомнить о национальных традициях, самобытной народной культуре и языке предков.

Праздничная программа включает в себя демонстрацию фольклорных нарядов и старинных обрядов, ярмарка угощений национальной кухни, народные состязания на силу и ловкость.

«Буду всеми силами стараться пригласить на наш юбилейный «Шокшунь адий» одного из самых выдающихся шокшанских мордвинов и самого титулованного в мире хоккеиста Александра Овечкина», – сказал Шиндаков.

Утверждается, что мама Овечкина, Татьяна, выросла в семье рядовых рабочих, чистокровных шокшан.

8 комментариев

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Sgt. Elias Grodin
Собственно в мире всего два известных мордвина, Овечкин и Депардье.
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Oleg Olegov
Так я узнал, что Овечкин мордвин и самый титулованный в мире хоккеист.
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Пинающий Достоинства
Так эта национальность не по маме же ?!
+2
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AIBOLIT66
Паниковскому досталась Мордовская АССР
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_Абырвалг_
Сильно видать этот инициатор головой ударился.)))
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igor nn
Я канешна знал от украинцев что среди нас есть мокша..но про шокшу впервые слышу))
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k.vlad
Ответ Sgt. Elias Grodin
Собственно в мире всего два известных мордвина, Овечкин и Депардье.
Овечкин - нет, Депардьё - да,
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