Сергей Самсонов: «Кузнецов – креативный игрок, может сделать что-то из ничего. Он сможет показать свое мастерство в НХЛ, если представится возможность»

Сергей Самсонов оценил перспективы Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент игрока Шуми Бабаев сообщил, что Кузнецов намерен вернуться в НХЛ.

– Евгений Кузнецов не смог заиграть в «Каролине»…

– Я следил за Евгением. У него, кстати, неплохо все начиналось в «Каролине». Но в какой-то момент ему урезали игровое время.

«Каролина » – плотная, глубокая команда. Костяк создан из молодых игроков, которых просто так не подвинешь.

Может быть, Евгения брали на специфическую роль, так как в то время, насколько я помню, большинство в «Каролине» хромало. Чем дольше он находился в команде, тем меньше времени получал, и из-за этого не было такой статистики, которую он хотел бы.

– Сейчас Кузнецов собирается вернуться в НХЛ. Как вы думаете, у него получится?

– Он огромный мастер. Если в какой-то команде предоставят ему определенную роль, то почему бы и нет? Это креативный игрок, который может сделать что-то из ничего.

Но проблема в том, что во многих командах на таких ролях уже есть игроки. Хотя, думаю, если представится какая-то возможность, Евгений сможет показать свое мастерство, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов .