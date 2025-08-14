  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Барулин о СКА: «В руководстве произошли изменения, я оказался не нужен. Я просто не член их семьи, наверное»
0

Барулин о СКА: «В руководстве произошли изменения, я оказался не нужен. Я просто не член их семьи, наверное»

Владислав Барулин оценил несостоявшийся переход в СКА.

Сообщалось, что в экс-форварде «Амура» был заинтересован главный тренер армейцев Роман Ротенберг, покинувший клуб в это межсезонье.

– Долго ли пришлось думать над предложением «Нефтехимика»?

– У меня вообще непростое межсезонье. Думаю, ни для кого не секрет, что у меня был контракт с другим клубом, но там произошли изменения в руководстве клуба. Новому я оказался не нужен, наверное, я просто не член их семьи.

Время шло, близилась предсезонка, я даже немного нервничал. Были разговоры с командами, в том числе с «Нефтехимиком». Мне понадобилось буквально пару дней на подумать, а после принял решение.

– Много ли команд на вас выходило после того, как не сложилось со СКА?

– Не так много, как могло бы быть, – сказал нападающий «Нефтехимика» Владислав Барулин.

Ларионов-младший подписал со СКА контракт на год. Ранее отец форварда возглавил клуб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
