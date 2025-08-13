Галлан о назначении в «Шанхай»: «Приветствую наших болельщиков в Шанхае и Петербурге. Скоро увидимся, сезон не за горами»

Жерар Галлан прокомментировал назначение в «Шанхай».

Сегодня китайский клуб объявил , что бывший тренер команд НХЛ и сборной Канады подписал контракт на два года. Сообщалось , что за этот период Галлан заработает 3,3 млн долларов.

«Хочу поприветствовать наших болельщиков в Шанхае и Санкт-Петербурге. Скоро увидимся, сезон уже не за горами», – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .

Плющев о Галлане в «Шанхае»: «Варяг приедет и отработает, но команда не будет на что-то претендовать. Именитый специалист – не панацея»