Галлан о назначении в «Шанхай»: «Приветствую наших болельщиков в Шанхае и Петербурге. Скоро увидимся, сезон не за горами»
Жерар Галлан прокомментировал назначение в «Шанхай».
Сегодня китайский клуб объявил, что бывший тренер команд НХЛ и сборной Канады подписал контракт на два года. Сообщалось, что за этот период Галлан заработает 3,3 млн долларов.
«Хочу поприветствовать наших болельщиков в Шанхае и Санкт-Петербурге. Скоро увидимся, сезон уже не за горами», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.
Плющев о Галлане в «Шанхае»: «Варяг приедет и отработает, но команда не будет на что-то претендовать. Именитый специалист – не панацея»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
