СКА объявил об отмене предсезонных игр с «Шанхаем». Армейцы заявили, что причины не зависят от их клуба

Предсезонные матчи СКА с «Шанхаем» отменены.

Об этом армейский клуб сообщил в соцсетях. Игры должны были состояться 20 и 21 августа.

СКА отмечает, что отмена произошла по независящим от клуба причинам.

Позднее «Шанхай » прокомментировал ситуацию.

«Такое решение принял спортивный блок команды, посоветовавшись с тренерским штабом. Решено сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра», – говорится в сообщении.

