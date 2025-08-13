  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА объявил об отмене предсезонных игр с «Шанхаем». Армейцы заявили, что причины не зависят от их клуба
7

СКА объявил об отмене предсезонных игр с «Шанхаем». Армейцы заявили, что причины не зависят от их клуба

Предсезонные матчи СКА с «Шанхаем» отменены.

Об этом армейский клуб сообщил в соцсетях. Игры должны были состояться 20 и 21 августа.

СКА отмечает, что отмена произошла по независящим от клуба причинам.

Позднее «Шанхай» прокомментировал ситуацию.

«Такое решение принял спортивный блок команды, посоветовавшись с тренерским штабом. Решено сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра», – говорится в сообщении.

Этим летом КХЛ сводит нас с ума

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
контрольные матчи
logoСКА
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о ребрендинге «Куньлуня»: «Руководители поменялись – будет серьезный проект с высокими целями. В Питере есть СКА и «Зенит», заполнить арену тяжело»
610 августа, 09:27
Черкас о «Шанхай Дрэгонс»: «У СКА нет принципиальных соперников. Название команды изменилось, число зрителей – вряд ли, на трибуны привлечет только интересная игра»
28 августа, 21:13
Пашков о «Шанхай Дрэгонс»: «Считаю реальным, что китайский клуб стартанет, а СКА дрогнет из-за эмоционального спада. Петербург ждет веселый сезон и борьба за болельщика»
48 августа, 15:36
Главные новости
Плющев о Галлане в «Шанхае»: «Варяг приедет и отработает, но команда не будет на что-то претендовать. Именитый специалист – не панацея»
1 минуту назад
Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «Правильное решение – оно даст выявлять сильнейшего за счет спортивного принципа. В КХЛ это работает позитивно»
918 минут назад
Галлан получит 3,3 млн долларов в «Шанхае» за 2 сезона. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год (Михаил Зислис)
132 минуты назад
Галлан возглавил «Шанхай». Клуб представил тренера в образе Рейдена из серии Mortal Kombat
1549 минут назадВидео
Каменский об уходе Ливо из «Салавата»: «Здорово, что стороны разошлись миром. Все было в пределах регламента и условий контракта»
1сегодня, 10:10
«Барыс» подписал контракт с Маккошеном на год. Ранее защитник играл за «Куньлунь»
сегодня, 09:48
«Ак Барс» ведет переговоры с Ливо. Казанцы претендуют на форварда наравне с «Трактором» (Metaratings)
14сегодня, 09:13
Агент Ливо об уходе из «Салавата»: «Решили расстаться без скандала – пока мы судимся, то не можем подписать другой контракт. Сегодня Джош определится с новым клубом, возможно»
8сегодня, 08:47
Ливо подписал контракт с «Трактором». Зарплата – около 70 млн рублей за сезон («Mash на спорте»)
24сегодня, 08:20
ЦСКА расторг контракт с Седовым по инициативе игрока. Ранее в допинг-пробе защитника был обнаружен мельдоний
7сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ларри Робинсон о Канаде на ОИ-2026: «Можно выиграть все Кубки Стэнли, но представлять страну – нечто особенное. Они станут партнерами с теми, против кого ненавидели играть»
57 минут назад
Ситтлер о Кросби на Олимпиаде-2026: «Он отлично справится и станет лидером команды. Сидни становится старше и ценит эту возможность»
сегодня, 09:28
Ларри Робинсон о Хатсоне: «Говорили, что он маленький и его убьют. Про Гретцки тоже говорили, что он недостаточно крупный – вышло не так уж и плохо»
сегодня, 09:01
Хэмилтон может перейти в «Барыс» из минского «Динамо». У защитника полезность «плюс 20» за 64 игры в прошлой регулярке (Артур Хайруллин)
сегодня, 08:37
Сычев о расформировании «Витязя»: «Я житель Омска, у нас никто не уезжает из региона. Вопрос больше к руководству КХЛ»
4сегодня, 08:10
Светлов об «Авангарде»: «Темная лошадка этого лета. Отказаться от связки Ткачева с Ридом Буше – это смело. Если новые игроки не сыграют с листа, неизбежна ностальгия»
3сегодня, 07:30
Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»
сегодня, 07:15
Брэди Ткачак об «Оттаве»: «Было важно положить конец засухе и выйти в плей-офф. Мы только начинаем свой путь, я никогда не думал об уходе из команды»
сегодня, 06:58
Тюкавин об аналоге рекорда Овечкина в НХЛ для российского футбола: «Если кто-то выиграет «Золотой мяч», то это достижение будет сопоставимо, наверное»
7сегодня, 06:46
Грицюк об игре в НХЛ: «Интересно попробовать на себе силу Бобровского. Побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать»
сегодня, 05:58