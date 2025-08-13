СКА объявил об отмене предсезонных игр с «Шанхаем». Армейцы заявили, что причины не зависят от их клуба
Предсезонные матчи СКА с «Шанхаем» отменены.
Об этом армейский клуб сообщил в соцсетях. Игры должны были состояться 20 и 21 августа.
СКА отмечает, что отмена произошла по независящим от клуба причинам.
Позднее «Шанхай» прокомментировал ситуацию.
«Такое решение принял спортивный блок команды, посоветовавшись с тренерским штабом. Решено сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра», – говорится в сообщении.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
