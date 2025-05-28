Есмантович о допинге у Каменева и Седова: «Их юристы готовят информацию для РУСАДА. ЦСКА может только помогать, но не вмешиваться»
По ходу прошедшего сезона два игрока армейцев, Владислав Каменев и Никита Седов, сдали положительный тест на мельдоний.
«Вы знаете, это такой вопрос очень сложный, он имеет юридическую форму. Здесь ребята, я знаю, что мы с ребятами контактируем плотно, контактируем с их юристами.
Мы обмениваемся определенного рода информацией, которую юристы их готовят для каких-то вещей, для РУСАДА. И нам очень бы хотелось, чтобы эти ребята, конечно же, прошли вот этот сложный путь полегче и попроще.
Но мы с этим тоже столкнулись в первый раз, так же, как эти ребята, и тоже понимаем, что это сложный процесс. Но он юридический, мы как-то вмешиваться в это не можем, мы можем только ребятам помогать теми вопросами, которые есть, а как дальше сложится, мы будем смотреть.
От нас это не зависит, это зависит уже от юристов, от подхода, от вещей, связанных с юридическими ракурсами», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.