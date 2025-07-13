Эттинджер – главный претендент на «Везину» по версии The Athletic, Шестеркин и Василевский – в топ-5
Журналисты назвали Джейка Эттинджера главным фаворитом на «Везину» в сезоне НХЛ.
The Athletic провел опрос среди авторов относительно претендентов на получение «Везины Трофи» в предстоящем сезоне НХЛ – приза лучшему вратарю регулярного чемпионата.
Первую позицию, по мнению респондентов, занял голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер, набравший 39,1% голосов.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джейк Эттинджер («Даллас») – 39,1%;
2-3. Коннор Хеллибак («Виннипег»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 26,1%;
4-5. Андрей Василевский («Тампа»), Джереми Сваймен («Бостон») – 4,3%.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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