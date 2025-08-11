Кубок Минска. «Лада» забила 5 голов «Адмиралу»
Сегодня в Минске стартовал первый предсезонный турнир с участием клубов КХЛ.
В Кубке Минска сыграют 4 команды, представляющие Фонбет Чемпионат КХЛ. Это минское «Динамо», «Адмирал», «Лада» и «Металлург».
«Адмирал» – «Лада» – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
0:1 – 8 Рейнгардт
0:2 – 16 Дяденькин
1:2 – 20 Кошелев
1:3 – 25 Дяденькин
1:4 – 29 Савчик
1:5 – 37 Сенькин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
