Генменеджер «Сибири» Меркулов о Мерфи в СКА: «Лучший атакующий защитник лиги, стал сигма-боем для наших юных фанатов. Мы не смогли удовлетворить его требования, он искал выгодное предложение»

Виктор Меркулов высказался о переходе Тревора Мерфи в СКА из «Сибири».

– Бек, Андреофф, Мерфи. Они были лидерами команды не один год и ушли в одно межсезонье. С кем из них хотели продолжить отношения, но не нашли общего языка?

– Безусловно, хотели оставить Мерфи. В силу финансовых возможностей не смогли удовлетворить потребности игрока.

– Как развивалась ситуация с Мерфи? Со стороны это было так: Тревор договорился со СКА, после ухода Ротенберга сделка обнулилась, он стал снова доступен для переговоров, но все равно переехал в Санкт-Петербург.

– Мерфи – лучший атакующий защитник лиги. Нормально, что он изучал разные варианты и искал наиболее выгодное предложение, хотя в Новосибирске его все устраивало.

Тревор думал, выбирал, в итоге его выбор пал на Северную столицу. Мы на него обиду не держим. Мерфи принес много пользы клубу, стал сигма-боем для юных болельщиков. С ним всегда было приятно общаться.

– До какого момента вы готовы были ждать Мерфи?

– В начале июля мы в очередной раз с ним связались. Дали понять, что пора определяться, нам тоже нужно формировать состав. А уже буквально через два дня он подписал контракт со СКА . Тревор прислал нам довольно трогательную эсэмэску.

Как и Бек. Непростые парни, но в хоккей играть умеют. Если бы доставали из себя чуть больше, то играли бы в НХЛ, – сказал генеральный менеджер «Сибири » Виктор Меркулов.