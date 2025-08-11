«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)

«Северсталь» заинтересована в трансфере Ярослава Лихачева из «Локомотива».

Об этом сообщает Metaratings.

В минувшем сезоне Лихачев провел 14 матчей за «Локомотив » в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился одним ассистом, после чего перешел в «Куньлунь» на правах аренды. В 36 матчах за китайский клуб он набрал 14 (10+14) баллов при полезности «минус 13».

С общей статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь .