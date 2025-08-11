«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)
«Северсталь» заинтересована в трансфере Ярослава Лихачева из «Локомотива».
Об этом сообщает Metaratings.
В минувшем сезоне Лихачев провел 14 матчей за «Локомотив» в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился одним ассистом, после чего перешел в «Куньлунь» на правах аренды. В 36 матчах за китайский клуб он набрал 14 (10+14) баллов при полезности «минус 13».
С общей статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
