Ливо начнет сезон в «Салавате Юлаеве» (Михаил Зислис)
Джош Ливо начнет сезон в «Салавате Юлаеве», сообщает Михаил Зислис.
«Немного надоело писать одно и то же о ближайшем будущем нападающего Джоша Ливо. За последний месяц ничего не изменилось.
Имевшиеся на бумаге неплохие варианты с переходами в другие клубы не воплотились в реальность, поэтому сезон канадец точно начнет в «Салавате Юлаеве». Дальше будет видно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
Ранее агент Ливо Иван Ботев опроверг информацию о том, что 32-летний форвард готовится к переходу в «Трактор».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
