Ливо начнет сезон в «Салавате Юлаеве» (Михаил Зислис)

Джош Ливо начнет сезон в «Салавате Юлаеве», сообщает Михаил Зислис.

«Немного надоело писать одно и то же о ближайшем будущем нападающего Джоша Ливо . За последний месяц ничего не изменилось.

Имевшиеся на бумаге неплохие варианты с переходами в другие клубы не воплотились в реальность, поэтому сезон канадец точно начнет в «Салавате Юлаеве ». Дальше будет видно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

Ранее агент Ливо Иван Ботев опроверг информацию о том, что 32-летний форвард готовится к переходу в «Трактор».