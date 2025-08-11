Артюхин о том, что легионеры в КХЛ позже приезжают на сборы: «Ничего страшного. У них другой менталитет, они профессионалы и готовятся самостоятельно»
Евгений Артюхин не видит проблемы в том, что легионеры позже приезжают на сборы.
«Нет ничего страшного в том, что легионеры приезжают чуть позже наших игроков на сборы. У них другой менталитет, они профессионалы и привыкли самостоятельно готовиться.
В Америке нет таких сборов, как у нас. Там команды собираются буквально на две недели. Им нужно немного времени для того, чтобы набрать игровую практику. Сейчас все игроки – профессионалы, которые приезжают готовыми. Все нужно делать постепенно.
Я вижу, что сейчас немножко другое поколение. Сейчас никто не отдыхает месяцами, как это было раньше. Знаю, что ребята начинают тренироваться через неделю после ухода в отпуск. Катаются, ходят в зал. Сборы, конечно же, нужны, но к ним нужно плавно подходить», – сказал бывший игрок клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
