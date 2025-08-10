  • Спортс
  • Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»

Вячеслав Фетисов считает, что КХЛ в перспективе сможет стать доходным делом.

– Можете назвать оптимальное количество клубов для КХЛ?

– Когда мы приехали в НХЛ, по-моему, играли 20 команд или 21. НХЛ развивается и как бизнес-структура с одним условием, что спортивный принцип преобладает. Там нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический, спортивный эффект.

Думаю, потихоньку все сформируется, и КХЛ станет доходным делом. Самое главное – спортивный принцип, который будет давать миру мега-звезд мирового хоккея, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
