Фетисов о «Шанхае»: «Гибрид из команды без дома, с непонятной стратегией и идеологией. Сейчас тот самый этап – раскрутить его, упаковать и отправить в Китай»

Вячеслав Фетисов прокомментировал смену названия «Куньлуня».

Китайский клуб будет называться «Шанхай Дрэгонс» («Шанхайские Драконы»). Ранее стало известно, что в предстоящем сезоне команда будет играть на «СКА-Арене», а со временем планирует переезд в Китай.

– «Куньлунь» переименовался, через несколько лет планирует переезжать в Китай. Интересно было бы увидеть наш хоккей там?

– Для этого нужно желание. Изначально, когда мы создавали Континентальную евроазиатскую хоккейную лигу, мы планировали международный аспект как один из главных в объединении континентов.

Получился гибрид из китайской команды, без дома, с непонятной стратегией и идеологией. Сейчас тот самый этап – раскрутить команду в Санкт‑Петербурге на самом крутом и большом по вместимости дворце, чтобы потом ее упаковать и отправить в Китай, – сказал Вячеслав Фетисов .

