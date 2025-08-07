  • Спортс
  • «Салават» рассчитывает начать сезон с Ливо в составе. С форвардом расстанутся, если финансовые трудности окажутся серьезными («Матч ТВ»)
3

«Салават» рассчитывает начать сезон с Ливо в составе. С форвардом расстанутся, если финансовые трудности окажутся серьезными («Матч ТВ»)

В «Салавате» рассчитывают, что Джош Ливо продолжит карьеру в клубе.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее появилась информация, что Ливо может покинуть уфимский клуб. Также сообщалось о сокращении бюджета «Салавата» на следующий сезон. 

«В «Салавате Юлаеве» рассчитывают начать сезон с Джошем Ливо в составе. На данный момент наличие стомиллионного контракта с канадским форвардом в зарплатной ведомости уфимского клуба позволяет «Салавату Юлаеву» вписываться в пол зарплат КХЛ, при этом стоит отметить, что уфимский клуб до сих пор не имеет четкого представления о фактическом бюджете, который буден доступен для выплаты зарплаты хоккеистам после погашения всех задолженностей.

В случае если финансовые сложности окажутся более серьезными, чем планируется, клуб может расстаться с канадским легионером, однако в данный момент речи об этом не идет.

Ситуация осложняется большой зарплатой нападающего, которую большинство клубов КХЛ уже не смогут вписать в зарплатную ведомость, поэтому одним из самых вероятных вариантов в случае расставания Ливо с «Салаватом Юлаевым» является «Шанхай Дрэгонс» (бывший «Куньлунь»).

При этом в контракте Ливо с «Салаватом» есть пункт о запрете на обмен в другие клубы, а на расторжение действующего соглашения с нападающим у «Салавата» может не хватить денег», – сообщил источник. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
деньги
logoДжош Ливо
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
возможные переходы
logoМатч ТВ
logoКуньлунь Ред Стар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
