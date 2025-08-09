Экблад о «Флориде»: «Мы выиграли два Кубка Стэнли подряд, и у нас широкое окно возможностей для новых побед. Не считаем, что такие слова могут навредить»

Аарон Экблад высказался о шансах «Флориды» на третий Кубок Стэнли подряд.

В минувшем сезоне канадский защитник стал обладателем трофея с «Пантерс» второй раз подряд, обыграв «Эдмонтон» в финальной серии.

«В прошлом году мы тоже думали о повторении успеха, и сейчас я не собираюсь мыслить иначе. Мы не считаем, что разговоры о новом кубке могут нам навредить. Я готовлюсь к марафону, которым является сезон НХЛ и плей-офф, как к обычному сезону.

Мы выиграли два Кубка Стэнли, и у нас еще широкое окно возможностей для новых побед. Будет ли это в следующем году или через сезон – не так важно. Приятно осознавать, что мы находимся в такой позиции», – сказал защитник «Пантерс».