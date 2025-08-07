Хедман об Олимпиаде-2026: «Играть там – мечта, которая станет реальностью, нечто особенное. Для меня это последний шанс, скорее всего»

Виктор Хедман заявил, что мечтал выступить на олимпийских играх.

34-летний защитник «Тампы » примет участие в Олимпиаде-2026 в составе сборной Швеции . Ранее стало известно , что хоккеисты из НХЛ сыграют на олимпийских играх впервые с 2014 года.

«Играть на Олимпиаде – это мечта, которая станет реальностью. Многие из тех, кто здесь сегодня [в сборной Швеции], так и не получили шанса сыграть на Олимпиаде, и это точно не то, что стоит воспринимать как должное. Для меня, скорее всего, это будет последний шанс, ведь я уже не молод.

Олимпийский турнир – это особенный опыт: жизнь в олимпийской деревне, общение с атлетами из других видов спорта… Все это создает уникальную атмосферу, должно быть очень круто», – сказал Виктор Хедман .