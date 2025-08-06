  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дацюк об Олимпиадах в 2010-м и 2014-м: «Нам не хватило дисциплины. Мы все время думаем, что за счет таланта можем любого победить. Да, можем, но все-таки надо уметь и терпеть»
14

Дацюк об Олимпиадах в 2010-м и 2014-м: «Нам не хватило дисциплины. Мы все время думаем, что за счет таланта можем любого победить. Да, можем, но все-таки надо уметь и терпеть»

Павел Дацюк рассказал, чего не хватило сборной России на Олимпиаде-2014.

– Три Олимпиады: Турин, Ванкувер, Сочи. Я не хочу касаться деталей и так далее. Просто сегодня, оглядываясь назад, какие у тебя есть мысли? Что поменял бы или чего где-то не хватило? Ну, обрисуй хотя бы так вкратце, чего не хватило, чтобы выиграть? Чего, может быть, не хватило в коллективе, там, не знаю, в игре, может быть, травмы помешали? Потому что касаться каждой Олимпиады – это будет слишком долгий разговор, да и нет смысла, потому что они были проиграны, вот, и не самые успешные. Вот как ты на это смотришь, на эти вот три Олимпиады? 2006-й, 2010-й, 2014-й.

– Ну, они все достаточно разные. Если брать Турин после Канады, такой сделали шаг, всю страну порадовали, конечно, что мы выбили Канаду. Но после этого эмоций не хватило у нас. Просто, видать, этот матч был такой для нас, такой скрытый финал.

В Ванкувере не хватило нам дисциплины, терпения. И как раз это был Майк Бэбкок, он понимал, за счет чего, за счет каких сильных качеств, какие наши сильные качества сдержать, он все понимал и готовился не перед Олимпиадой, он уже готовился задолго до нее, он уже все понимал. Какие игроки у нас будут, кто против кого будет играть, кого надо с кем ставить, он разменял это все.

В Сочи, я думаю, нам тоже не хватило терпения. Мы все время думаем, что у нас в много таланта и за счет этого таланта мы можем любого победить. Да, это мы можем, но все-таки надо уметь и терпеть.

Такая же, я думаю, возможность была и вот на последней Олимпиаде. Мы были сильно уверены, что мы должны победить, и все-таки соперник – Германия. Это не Канада, на такого соперника не надо настраиваться. Была большая уверенность, а Германия была очень физически подготовлена, терпелива и монотонно играла в одну и ту же игру. Мы, наверное, в конце [решили], что надо уже раскрываться, чуть не дотерпели как бы, но с Божьей помощью все получилось, – сказал бывший нападающий «Детройта» и сборной России в интервью Игорю Ларионову. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: подкаст «PARI с Ларионовым»
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoПавел Дацюк
logoМайк Бэбкок
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
1949 минут назад
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
359 минут назад
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
2сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»
4 минуты назад
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
19 минут назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
41 минуту назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
1сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30