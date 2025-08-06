Дацюк об Олимпиадах в 2010-м и 2014-м: «Нам не хватило дисциплины. Мы все время думаем, что за счет таланта можем любого победить. Да, можем, но все-таки надо уметь и терпеть»

Павел Дацюк рассказал, чего не хватило сборной России на Олимпиаде-2014.

– Три Олимпиады: Турин, Ванкувер, Сочи. Я не хочу касаться деталей и так далее. Просто сегодня, оглядываясь назад, какие у тебя есть мысли? Что поменял бы или чего где-то не хватило? Ну, обрисуй хотя бы так вкратце, чего не хватило, чтобы выиграть? Чего, может быть, не хватило в коллективе, там, не знаю, в игре, может быть, травмы помешали? Потому что касаться каждой Олимпиады – это будет слишком долгий разговор, да и нет смысла, потому что они были проиграны, вот, и не самые успешные. Вот как ты на это смотришь, на эти вот три Олимпиады? 2006-й, 2010-й, 2014-й.

– Ну, они все достаточно разные. Если брать Турин после Канады, такой сделали шаг, всю страну порадовали, конечно, что мы выбили Канаду. Но после этого эмоций не хватило у нас. Просто, видать, этот матч был такой для нас, такой скрытый финал.

В Ванкувере не хватило нам дисциплины, терпения. И как раз это был Майк Бэбкок , он понимал, за счет чего, за счет каких сильных качеств, какие наши сильные качества сдержать, он все понимал и готовился не перед Олимпиадой, он уже готовился задолго до нее, он уже все понимал. Какие игроки у нас будут, кто против кого будет играть, кого надо с кем ставить, он разменял это все.

В Сочи, я думаю, нам тоже не хватило терпения. Мы все время думаем, что у нас в много таланта и за счет этого таланта мы можем любого победить. Да, это мы можем, но все-таки надо уметь и терпеть.

Такая же, я думаю, возможность была и вот на последней Олимпиаде. Мы были сильно уверены, что мы должны победить, и все-таки соперник – Германия. Это не Канада, на такого соперника не надо настраиваться. Была большая уверенность, а Германия была очень физически подготовлена, терпелива и монотонно играла в одну и ту же игру. Мы, наверное, в конце [решили], что надо уже раскрываться, чуть не дотерпели как бы, но с Божьей помощью все получилось, – сказал бывший нападающий «Детройта» и сборной России в интервью Игорю Ларионову.