Генменеджер «Трактора» об уходе Кравцова: «Предлагали ему условия, соответствующие его уровню и статусу. Виталий неоднократно обозначал желание продолжить карьеру за океаном»

В «Тракторе» рассказали, почему не смогли удержать Виталия Кравцова.

Ранее стало известно , что 25-летний нападающий согласовал контракт с «Ванкувером ».

«Клуб был максимально заинтересован в продлении контракта с Виталием Кравцовым и начал переговоры практически сразу после окончания сезона. Сам хоккеист неоднократно обозначал свое желание продолжить карьеру за океаном и ждал предложений, поэтому решение и затянулось до начала августа.

Считаем, что условия, которые предлагал «Трактор» соответствовали уровню Кравцова и его статусу. К нашему сожалению, Виталий решил провести этот год за океаном. Будем следить за его игрой и желаем успехов в «Ванкувере», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .