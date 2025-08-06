Генменеджер «Трактора» об уходе Кравцова: «Предлагали ему условия, соответствующие его уровню и статусу. Виталий неоднократно обозначал желание продолжить карьеру за океаном»
В «Тракторе» рассказали, почему не смогли удержать Виталия Кравцова.
Ранее стало известно, что 25-летний нападающий согласовал контракт с «Ванкувером».
«Клуб был максимально заинтересован в продлении контракта с Виталием Кравцовым и начал переговоры практически сразу после окончания сезона. Сам хоккеист неоднократно обозначал свое желание продолжить карьеру за океаном и ждал предложений, поэтому решение и затянулось до начала августа.
Считаем, что условия, которые предлагал «Трактор» соответствовали уровню Кравцова и его статусу. К нашему сожалению, Виталий решил провести этот год за океаном. Будем следить за его игрой и желаем успехов в «Ванкувере», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости