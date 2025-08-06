Демченко о приходе Фукале в минское «Динамо»: «Общительный парень, никаких проблем. Хорошо общаемся на английском, но он и русский немного знает»

Василий Демченко высказался о приходе Зака Фукале в минское «Динамо».

– Как с Заком Фукале нашли общий язык?

– Нормально. Зак – общительный парень. Никаких проблем. Хорошо общаемся на английском. Но он и русский немного знает.

– На тренировке заметил, что он эмоциональный.

– Да, не любит молчать (с улыбкой).

– В этом плане вы разные?

– Да, я более спокойный в этом плане, – сказал вратарь белорусского клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.