Демченко о приходе Фукале в минское «Динамо»: «Общительный парень, никаких проблем. Хорошо общаемся на английском, но он и русский немного знает»
Василий Демченко высказался о приходе Зака Фукале в минское «Динамо».
– Как с Заком Фукале нашли общий язык?
– Нормально. Зак – общительный парень. Никаких проблем. Хорошо общаемся на английском. Но он и русский немного знает.
– На тренировке заметил, что он эмоциональный.
– Да, не любит молчать (с улыбкой).
– В этом плане вы разные?
– Да, я более спокойный в этом плане, – сказал вратарь белорусского клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт минского «Динамо»
