Фукале о минском «Динамо»: «Готов к новому вызову в карьере. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе»
«После перелета немного уставший. Совершил путешествие, чтобы сюда добраться. Рад быть здесь. Впереди медицинское тестирование. Все начинается. Пока немного уставший, хочется выспаться.
В ближайшее время надо разобраться с экипировкой, обосноваться на месте, встретиться с тренерским штабом. И после отдыха буду готов к работе.
Да, готов к новому вызову в карьере. У меня были хорошие сезоны после перехода в КХЛ. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе. Еще тут невероятные болельщики. Так что это хороший вызов в нужное время.
Собирал информацию о Минске. Общался со многими знакомыми, которые играют за «Динамо». Еще поговорил с Алексеем Протасом.
«Минск-Арена»? У меня был достаточный опыт игры здесь, когда играли в плей-офф. Тогда я выступал за команду гостей. Теперь буду рад сыграть за хозяев. Это здорово иметь поддержку таких болельщиков на большой и шумной арене.
Готов к предсезонной работе. Воодушевлен, что скоро все начнется. Пару дней на акклиматизацию – и буду готов. Скоро соберется вся команда, и мы вместе начнем подготовку», – сказал вратарь минского «Динамо» Зак Фукале.