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  • Фукале о минском «Динамо»: «Готов к новому вызову в карьере. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе»
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Фукале о минском «Динамо»: «Готов к новому вызову в карьере. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе»

Зак Фукале поделился ожиданиями от игры за минское «Динамо».

«После перелета немного уставший. Совершил путешествие, чтобы сюда добраться. Рад быть здесь. Впереди медицинское тестирование. Все начинается. Пока немного уставший, хочется выспаться.

В ближайшее время надо разобраться с экипировкой, обосноваться на месте, встретиться с тренерским штабом. И после отдыха буду готов к работе.

Да, готов к новому вызову в карьере. У меня были хорошие сезоны после перехода в КХЛ. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе. Еще тут невероятные болельщики. Так что это хороший вызов в нужное время.

Собирал информацию о Минске. Общался со многими знакомыми, которые играют за «Динамо». Еще поговорил с Алексеем Протасом.

«Минск-Арена»? У меня был достаточный опыт игры здесь, когда играли в плей-офф. Тогда я выступал за команду гостей. Теперь буду рад сыграть за хозяев. Это здорово иметь поддержку таких болельщиков на большой и шумной арене.

Готов к предсезонной работе. Воодушевлен, что скоро все начнется. Пару дней на акклиматизацию – и буду готов. Скоро соберется вся команда, и мы вместе начнем подготовку», – сказал вратарь минского «Динамо» Зак Фукале.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт минского «Динамо»
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