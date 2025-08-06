Каменский об идее депутата Хамитова ввести кешбэк для выездных болельщиков: «Это популяризация хоккея, трибуны будут больше заполнены. Это все будет плюсом для КХЛ»

Валерий Каменский позитивно отнесся к идее ввести кешбэк для выездных болельщиков.

Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил письмо в правительство с предложением разработать механизм частичной компенсации затрат болельщикам, совершающим поездки в другие регионы России для посещения официальных спортивных мероприятий.

«Болельщики получат еще одну возможность ездить в другие города и наслаждаться хоккеем, поэтому идея хорошая. Думаю, что сами болельщики такую инициативу поддержат.

Это популяризация хоккея, поддержка любимой команды, играющей на выезде, трибуны будут больше заполнены. Это все будет плюсом для КХЛ, команды, ее армия болельщиков будет разрастаться», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.