НХЛ показала логотип матча «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Он стилизован под пиратский корабль

НХЛ показала логотип матча «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе.

Матч в рамках Stadium Series пройдет 1 февраля 2026 года на арене Raymond James Stadium в Тампе.

Домашний стадион клуба НФЛ «Бакканирс» («Буканьеры», одно из названий пиратов Карибского моря) вмещает около 70 тысяч зрителей.

Логотип мероприятия стилизован под пиратский корабль, что отсылает к размещенной на арене крупной модели судна.

Отмечается, что типографика вдохновлена нарисованными от руки картами сокровищ. На парусе можно заметить молнию, намекающую на хозяев («Лайтнинг»).

С 1904 года в Тампе проводится фестиваль пиратов, вдохновленный легендами о персонаже местного фольклора Хосе Гаспаре – мифическом испанском капитане. Считается, что он создал базу во Флориде и нападал на корабли в Мексиканском заливе в конце XVIII и начале XIX века.

Фото: официальный сайт НХЛ.