Меркли подпишет контракт с «Куньлунем» после ухода из «Автомобилиста» («Чемпионат»)
Ник Меркли может перейти в «Куньлунь».
Канадский нападающий подпишет соглашение с китайским клубом, сообщил «Чемпионат».
Ник Меркли ранее расторг договор с «Автомобилистом» без выплаты компенсации.
В прошлом сезоне Меркли набрал 20 (11+9) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 2 (1+1) баллами в 7 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
