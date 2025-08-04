Меркли подпишет контракт с «Куньлунем» после ухода из «Автомобилиста» («Чемпионат»)

Ник Меркли может перейти в «Куньлунь».

Канадский нападающий подпишет соглашение с китайским клубом, сообщил «Чемпионат».

Ник Меркли ранее расторг договор с «Автомобилистом » без выплаты компенсации.

В прошлом сезоне Меркли набрал 20 (11+9) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф он отметился 2 (1+1) баллами в 7 играх.