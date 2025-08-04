35-летний Литовченко продолжит карьеру в Беларуси. Форвард с 585 матчами в КХЛ перешел в «Юность» после сезона в «Хумо»

Вячеслав Литовченко продолжит карьеру в Беларуси.

35-летний форвард подписал контракт с минской «Юностью».

Ранее нападающий провел 15 сезонов в КХЛ , где выступал за «Амур», «Автомобилист» и «Сибирь».

В регулярных чемпионатах лиги Литовченко провел 554 матча и набрал 128 (57+71) очков. В плей-офф на его счету 31 игра и 9 (6+3) баллов.

В прошлом сезоне Вячеслав играл в чемпионате Казахстана за клуб «Хумо », представляющий Узбекистан. В регулярке на его счету было 34 матча и 29 (13+16) очков, в плей-офф – 12 игр и 9 (3+6) баллов.