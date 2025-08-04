35-летний Литовченко продолжит карьеру в Беларуси. Форвард с 585 матчами в КХЛ перешел в «Юность» после сезона в «Хумо»
Вячеслав Литовченко продолжит карьеру в Беларуси.
35-летний форвард подписал контракт с минской «Юностью».
Ранее нападающий провел 15 сезонов в КХЛ, где выступал за «Амур», «Автомобилист» и «Сибирь».
В регулярных чемпионатах лиги Литовченко провел 554 матча и набрал 128 (57+71) очков. В плей-офф на его счету 31 игра и 9 (6+3) баллов.
В прошлом сезоне Вячеслав играл в чемпионате Казахстана за клуб «Хумо», представляющий Узбекистан. В регулярке на его счету было 34 матча и 29 (13+16) очков, в плей-офф – 12 игр и 9 (3+6) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Юности»
