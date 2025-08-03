«Авангард» заключил двусторонний контракт с Почиваловым на один сезон
«Авангард» подписал Дениса Почивалова.
Омский клуб заключил двусторонний контракт с 24-летним нападающим. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба «Омских Крыльев».
Ранее «Авангард» приобрел спортивные права на Почивалова у «Северстали».
В прошлом сезоне Почивалов провел 41 игру с учетом плей-офф, набрав 10 (6+4) очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Омских Крыльев»
