Тарасова про золото пловцов на ЧМ: «Гордость России. Фигуристы и хоккеисты тоже вернутся триумфально. Футболисты – нет, этому неоткуда взяться»
Татьяна Тарасова высказалась о возвращении российских спортсменов на турниры.
Ранее пловец Климент Колесников завоевал золото (50 метров на спине) на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова выиграли золотые медали в комбинированной эстафете.
«Наши пловцы – гордость страны. Так успешно выступить на чемпионате мира в условиях такого давления со стороны – дорогого стоит. Настоящие профессионалы!
Есть еще виды спорта, в которых наше возвращение будет успешным. Уверена, что российские фигуристы и хоккеисты тоже вернутся триумфально.
Футболисты? Нет. Этому неоткуда взяться», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
