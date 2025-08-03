Тарасова про золото пловцов на ЧМ: «Гордость России. Фигуристы и хоккеисты тоже вернутся триумфально. Футболисты – нет, этому неоткуда взяться»

Татьяна Тарасова высказалась о возвращении российских спортсменов на турниры.

Ранее пловец Климент Колесников завоевал золото (50 метров на спине) на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Пловцы Мирон Лифинцев , Кирилл Пригода , Дарья Клепикова и Дарья Трофимова выиграли золотые медали в комбинированной эстафете.

«Наши пловцы – гордость страны. Так успешно выступить на чемпионате мира в условиях такого давления со стороны – дорогого стоит. Настоящие профессионалы!

Есть еще виды спорта, в которых наше возвращение будет успешным. Уверена, что российские фигуристы и хоккеисты тоже вернутся триумфально.

Футболисты? Нет. Этому неоткуда взяться», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .