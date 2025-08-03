Серавалли о новом контракте Макдэвида с «Ойлерс»: «Предполагаю, что это будет не 8-летнее соглашение. 4 года, скорее всего. И от 16 до 17,5 млн долларов за сезон»

Фрэнк Серавалли порассуждал о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.

У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по контракту, согласно которому его оклад составляет 12,5 млн долларов в год.

1 июля Коннор Макдэвид получил право на продление соглашения с клубом.

«Если рассматривать ситуацию с Коннором Макдэвидом, насколько я могу судить на данный момент, предполагаю, что это будет не восьмилетний контракт. Срок будет короче, скорее всего, четыре года. И где-то от 16 до 17,5 млн долларов в год.

Это лишь приблизительные оценки. Это лучшее, что я могу предположить на данный момент. Я даже не уверен, что это будет четырехлетний контракт. Я все еще думаю, имеет смысл просто заключить соглашение на восемь лет и покончить с этим. Если ты Коннор Макдэвид, последнее, чего ты хочешь, — это снова пройти через это.

У него так много рычагов влияния и контроля, что если через четыре года, три года или сколько-нибудь еще он решит, что «Эдмонтон Ойлерс» не справляются, и у него нет шансов на победу там, лучший игрок мира поднимет руку и скажет: «Я хочу уйти». И у них не останется другого выбора, кроме как сделать так, чтобы это произошло», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли.