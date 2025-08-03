Владимир Плющев: «Правило трех секунд за воротами превращает игру в тараканьи бега, ломает ее. Его никогда не внедрят ни в Европе, ни тем более в НХЛ»
– Правило трех буллитов вы принимаете. А что из новинок – классическая имитация бурной деятельности?
– Так правилами у нас в последние годы постоянно жонглируют, большинство новинок – от лукавого. Весь хоккейный мир хохочет, когда вратарям разрешили, как в бенди, швырять шайбу ловушкой.
Это чисто цирковая новинка, в игре ее не увидишь. А есть новинки откровенно вредные.
– Какие?
– Правило трех секунд за воротами больно ударило по нашему хоккею. Пока это понимают только профессионалы, но все убедятся в этом, когда вернемся на международную арену.
– Почему?
– Это правило делает нашу игру хаотичной, упрощает ее и даже ломает. Ни в Европе, ни тем более в НХЛ, где хоккей в последние годы умный и комбинационный, это правило, превращающее игру в тараканьи бега, никогда не внедрят. А мы, ни о чем не думая, внедряем – и теряем рисунок своего хоккея.
Поэтому не нужно относиться к нашему имбурде исключительно как к клоунаде. Непрофессионалы-имитаторы – опасные люди, вредители, – сказал бывший главный арбитр КХЛ, экс-тренер сборной России Владимир Плющев.