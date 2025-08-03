  • Спортс
2

Владимир Плющев: «КХЛ и судейский корпус уже неделю молчат о реформе трех буллитов. Удивительный непрофессионализм!»

Владимир Плющев оценил сокращение буллитной серии в КХЛ до трех бросков.

– В начале недели получили в подарок новую реформу – как снег на голову. Без обсуждения, без подготовки общественного мнения. Кинули – как собаке кость.

- Вы о переходе с пяти буллитов на три в послематчевых сериях?

– Да, именно об этом.

– Будете реформу критиковать?

– Наоборот, вижу в ней логику. Уровень мастерства в лиге такой, что вратари доминируют над нападающими. В таких условиях логично сокращать послематчевые серии бросков, поскольку длинные серии стали рутиной и не всегда радовали болельщиков.

Еще один плюс реформы – сокращение общего времени игры. Все-таки у нашего весьма специфического ТВ постоянно какие-то претензии к хоккею из-за затяжки времени. Теперь отчасти их снимаем – надеюсь, в пользу того, что хоккей наконец-то начнут нормально показывать по общедоступному ТВ.

– Что тогда в минусе?

– Хоккейные люди всегда очень ревниво относятся к изменениям в правилах. Они написаны кровью хоккеистов, отрабатывались многими поколениями, передавались от одного к другому. Поэтому если ты режешь правила, то должен уважать игру и сто раз все отмерить. Этому должна предшествовать тщательная работа с игроками и болельщиками, если хотите, пропагандистская кампания.

А у нас, к сожалению, все наоборот. Кромсаем правила направо и налево – в основном с целью имитации бурной деятельности. И вот наконец-то провели более-менее правильную реформу – поджали буллиты. Так хотя бы объясните людям, зачем это сделали, защитите свои идеи!

Но нет, прошла уже неделя – и полный молчок со стороны как лиги, так и судейского корпуса. Удивительный непрофессионализм! – сказал бывший главный арбитр КХЛ, экс-тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
правила
logoКХЛ
logoсудьи
logoВладимир Плющев
