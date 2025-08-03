«Сочи» подписал контракт с Гуськовым на год

Матвей Гуськов стал игроком «Сочи».

С 24-летним нападающим подписан односторонний контракт сроком до 31 мая 2026 года.

«Матвей Гуськов является воспитанником ЦСКА. Дебютировал за основную команду армейцев в сезоне-2020/2021. Летом 2023 года перебрался в «Салават Юлаев», а по ходу сезона-2024/2025 стал игроком московского «Динамо». В декабре 2024 года в результате обмена перешел в «Трактор», в составе которого завоевал серебряные медали КХЛ прошедшего сезона.

В конце июля Матвей Гуськов после обмена оказался в «Северстали », откуда на правах свободного агента перешел в «Сочи ». Всего в КХЛ форвард сыграл 161 матч и набрал 28 (9+19) очков.

Приветствуем Матвея Гуськова в «Сочи» и желаем успехов в новом сезоне!» – говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Гуськов провел 38 матчей и набрал 4 (1+3) очка.