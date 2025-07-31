Вячеслав Быков: «Слышал про дело «Торпедо» и решение не допустить команду с такой большой историей до участия в РПЛ. С коррупцией в спорте надо бороться, она абсолютно недопустима»
Вячеслав Быков высказался о необходимости борьбы с коррупцией в спорте.
«С коррупцией в спорте надо бороться. Она абсолютно недопустима.
Я слышал про дело «Торпедо» и про решение не допустить эту команду с такой большой историей до участия в новом турнире. Чтобы такие случаи никогда не повторялись, в российском спорте необходимо бороться с коррупцией», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.
Напомним, футбольное «Торпедо» было исключено из числа участников сезона Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: LiveResult
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