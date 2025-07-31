«Авангард» заплатит «Северстали» 42 млн рублей за Котляревского и Почивалова («СЭ»)

«Авангард» заплатит «Северстали» больше 40 млн рублей за двух игроков.

Сегодня омичи объявили о подписании трехлетнего контракта с нападающим Михаилом Котляревским и приобретении спортивных прав на Дениса Почивалова .

По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Череповца получит 42 миллиона рублей в качестве денежной компенсации.

В сезоне-2024/25 на счету Михаила Котляревского 66 матчей и 33 (18+15) очка в Фонбет чемпионате КХЛ при полезности «плюс 3». В плей-офф нападающий провел 5 матчей и набрал 2 очка при полезности «плюс 1».

24-летний Почивалов в прошлом сезоне провел 41 игру с учетом плей-офф, набрав 10 (6+4) очков.