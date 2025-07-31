Леонид Вайсфельд: «Металлург» будет в числе претендентов на Кубок Гагарина, но у меня некоторые сомнения насчет антропометрии его игроков. Там собралась низкорослая команда»

Леонид Вайсфельд оценил шансы «Металлурга» на завоевание Кубка Гагарина-2026.

«Безусловно, «Металлург» будет в числе претендентов на Кубок Гагарина, это сто процентов. Но у меня есть некоторые сомнения насчет антропометрии его хоккеистов.

Там собралась достаточно низкорослая команда. Но надо отметить, что мастерства там много. Поэтому «Металлург» является претендентом на Кубок Гагарина», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.