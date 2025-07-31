  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зюзин о «Салавате»: «Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодежной подпитки все это лишь заплатки. Очень дорогое удовольствие, за которое придется платить»
13

Зюзин о «Салавате»: «Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодежной подпитки все это лишь заплатки. Очень дорогое удовольствие, за которое придется платить»

Андрей Зюзин поделился мыслями о долгах «Салавата Юлаева».

– Следите за потоком долговых новостей из «Салавата» – и за летней распродажей ведущих игроков?

– Да, я в Башкортостане, дома в Уфе, вернулся из клуба НМХЛ «Гранит», в котором прошедший сезон отработал генеральным менеджером и который в впервые в своей истории стал чемпионом Западной конференции. Это был очень полезный опыт работы в молодежном хоккее – скажем так, на его средних этажах.

Вижу в эти дни, что Республика гудит – уж очень серьезные долги у главного клуба Башкортостана, кредиторы стоят в очереди.

Понятно, что «Салават Юлаев» – витрина всего спорта Республики, его курирует глава Башкортостана, так что утонуть в долгах «Салавату» не дадут.

Но, честно говоря, для хоккейных людей такие проблемы – не сюрприз, клуб к этому шел все последние годы.

– Почему?

– Работая в молодежном хоккее России, видел, где что провисает. Без хоккейной вертикали любой клуб обречен – какая бы ставка на легионеров не делалась бы.

Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодежной подпитки все это лишь заплатки, на короткое время. И очень дорогое удовольствие, за которое рано или поздно придется платить.

Посмотрите, в прошлом сезоне «Торос» впервые не вышел в плей-офф ВХЛ, а «Толпар» доигрался до Серебряного дивизиона МХЛ. Плюс получили непонятный допинговый скандал.

И это мы говорим о командах, которые многие годы были в элите своих лиг – и регулярно подпитывали главный клуб, «Салават Юлаев».

А ведь нет ничего рентабельнее, чем запустить эту вертикаль, особенно на фоне трат на легионеров, – сказал бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин.

Застройщик подал иск к «Салавату» для взыскания задолженности в 109,3 млн рублей по договору займа

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoАндрей Зюзин
logoСалават Юлаев
logoТолпар
logoТорос
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Чайковски покинул «Спартак», контракт с защитником расторгнут. Он набрал 14 очков в 40 матчах прошлого сезона
326 минут назад
«Автомобилист» расторг контракты с Меркли и Кузнецовым без выплаты компенсации. Форварды вместе перейдут в другой клуб
636 минут назад
Александр Кожевников: «Если будем вытирать сопли легионерам, и не научимся это делать своим молодым, то потонем в потоке «херши». Демидовы должна расти как грибы после дождя»
11сегодня, 08:55
Дыняк о том, как не набрать вес в межсезонье: «Меньше пить пиво»
6сегодня, 08:45
Форвард «Флориды» Ткачак на фоне травм пропустит начало сезона НХЛ и вернется к Олимпиаде-2026 (Эллиотт Фридман)
4сегодня, 08:30
Анатолий Емелин о СКА: «Приходят весьма средние по уровню игроки. Посмотрите, с кем из центров расстались и кого пригласили? Где спортивный принцип?»
8сегодня, 08:15
Кравец возглавил «Барыс», контракт подписан по схеме 1+1. Мамбеталиев уволен – «в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне»
6сегодня, 07:40
Депутат Свищев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист заработал больше всех»
9сегодня, 07:25
Кожевников о «Металлурге»: «Лучшая селекция лета – не стали пить «херши-колу». Закупились «живчиками», «шкафы» теперь не в цене. Яркая атака радует – это спартаковский стиль»
12сегодня, 07:15
Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ – рекорд лиги. В топ-5 по общей сумме также входят Кросби, Малкин, Копитар и Ягр (Spotrac)
15сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Жорж Ларак: «Слышал, что «Монреаль» хочет избавиться от Лайне. Если оставлять, то он должен играть в большинстве, иначе какая от него вообще польза? При этом в плей-офф Демидов был лучше»
6сегодня, 06:30
Терещенко о фаворитах сезона КХЛ: «Локомотив» – один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Конкуренцию могут составить «Динамо» и ЦСКА с Никитиным»
2сегодня, 05:15
17-летний форвард Борис Борин перешел в «Янгстаун» из USHL. У него 34 очка в 54 играх в сезоне МХЛ за «АКМ-Юниор» и «Академию Михайлова»
сегодня, 03:15
35-летний Литовченко продолжит карьеру в Беларуси. Форвард с 585 матчами в КХЛ перешел в «Юность» после сезона в «Хумо»
сегодня, 02:45
10-й номер драфта НХЛ-2025 Маккуин продолжит карьеру в NCAA. Выбранный «Анахаймом» форвард сыграет за колледж Провиденса
сегодня, 02:30
Ковальчук о Хартли в «Локомотиве»: «Последим, как он сработается с Радуловым, будет интересный тандем. Где бы Боб не работал, он из среднего класса игроков делает звезд»
2вчера, 20:45
«Авангард» заключил двусторонний контракт с Почиваловым на один сезон
вчера, 20:35
«Куньлунь» подпишет контракт с форвардом Сюсизом, выступавшим за «Хартфорд» в АХЛ («СЭ»)
2вчера, 20:10
Подколзин об «Эдмонтоне»: «С «Флоридой теперь будут зарубы, я получал удовольствие от финала Кубка Стэнли. Драйзайтль и Макдэвид – очень уверенные в себе ребята, они лучшие игроки в мире»
1вчера, 17:46
45,8% фанатов «Миннесоты» считают, что Капризов продлит контракт на 7-8 лет с кэпхитом 14-15 млн, согласно опросу The Athletic. 35,5% полагают, что оклад будет выше
1вчера, 17:39