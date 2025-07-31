Вайсфельд про Тодда: «Спартак» заплатил большие деньги, нарушил свои принципы с внутренним потолком. Премиальные в 20 млн за 20 очков – легко для Нэйтана, он хороший игрок»
28 июля канадский нападающий подписал контракт со «Спартаком» на год.
«С Уфой все понятно, там просто нет денег. Что касается Тодда, то «Спартак» заплатил большие деньги и нарушил свои принципы с внутренним потолком зарплат (смеется).
Премиальные в 20 миллионов за 20 набранных очков – это для Тодда легко. Это очень хороший игрок, он здорово себя проявил.
Прошлым летом Нэйтан не впечатлял, а вот в сезоне сильно себя проявил. Если бы он не получил травму, «Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина побольше бы попотел», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Зарплата Тодда в «Спартаке» – 45 млн рублей. Он может получить еще 60 млн в качестве бонусов («СЭ»)
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