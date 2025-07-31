Вайсфельд про Тодда: «Спартак» заплатил большие деньги, нарушил свои принципы с внутренним потолком. Премиальные в 20 млн за 20 очков – легко для Нэйтана, он хороший игрок»

Леонид Вайсфельд оценил переход Нэйтана Тодда из «Салавата» в «Спартак».

28 июля канадский нападающий подписал контракт со «Спартаком » на год.

«С Уфой все понятно, там просто нет денег. Что касается Тодда, то «Спартак» заплатил большие деньги и нарушил свои принципы с внутренним потолком зарплат (смеется).

Премиальные в 20 миллионов за 20 набранных очков – это для Тодда легко. Это очень хороший игрок, он здорово себя проявил.

Прошлым летом Нэйтан не впечатлял, а вот в сезоне сильно себя проявил. Если бы он не получил травму, «Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина побольше бы попотел», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Зарплата Тодда в «Спартаке» – 45 млн рублей. Он может получить еще 60 млн в качестве бонусов («СЭ»)

Самый неожиданный трансфер лета: «Спартак» заманил легионера бонусной системой