Пономарев о переходе в «Авангард»: «Не было цели вернуться в Россию, но понимал, что в Америке не все складывается. Сложилось как сложилось, я очень благодарен»

Василий Пономарев рассказал о причинах перехода в «Авангард».

23-летний нападающий летом подписал с омичами трехлетний контракт. В сезоне-2024/25 Василий провел 7 матчей за «Питтсбург».

– С какими эмоциями вернулся в Россию, в КХЛ?

– Пока начинается точно так же, есть предсезонные нервы. Волнительно за команду, потому что все время играешь на победу. Волнение есть, но я намного более уверен в себе, чем в предыдущих сезонах.

– Общался с Буше? Может, роль обсуждали при подписании контракта?

– Нет, точно выделенной роли не было. Думаю, летом или в течение сезона будет видно. Там уже надо доказывать.

– Какие факторы повлияли на твое возвращение в Россию?

– У меня не было цели [вернуться в Россию]. Если честно, даже не смотрел в эту сторону. Но было понимание, что в Америке не все складывается как хотелось бы. В любом случае иногда поглядываешь в сторону России.

«Авангард» связался со мной, сказали, что заинтересованы в моей игре. Начали думать, потому что понимали, что мои права находятся в «Спартаке». Не самый простой клуб для переговоров. Сложилось как сложилось, я очень благодарен.

Я долго не думал, потому что я уже работал с Дэйвом Барром. Намного проще приезжать к знакомому тренеру. Еще генеральный менеджер [Алексей Сопин], к которому у меня огромное доверие. Я считаю, что это лучший генеральный менеджер в России.

– А с Барром как-то общались?

– Особо не обсуждали. Знаю, что Ги Буше меня рекомендовал.

– Чувствуешь силы стать лидером «Авангарда»?

– Без других мыслей вообще не стоит приходить в любой клуб. Если ты не чувствуешь, что ты можешь быть лидером в звене. Нужно понимать, что ты можешь тащить команду, чтобы команда выигрывала, – сказал Пономарев в беседе с корреспондентом Спортса’’ Александром Плехановым.