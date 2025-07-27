Сергей Черкас: «Крикунов – самый титулованный тренер. Он сейчас в великолепной форме. Его опыт и знания помогут «Сочи»

Сергей Черкас высказался о том, что Владимир Крикунов может возглавить «Сочи».

– Я хорошо знаю Владимира Васильевича. Он сейчас в великолепной форме. Думаю, его опыт и его знания помогут «Сочи», и его возможное назначение – это абсолютно нормальная история.

– Не лучше ли позвать молодого тренера?

– Крикунов – самый титулованный тренер, он, наверное, один из последних специалистов той плеяды больших тренеров: Михайлова, Воробьёва. Их можно перечислять долго.

Но главное же что, он, Владимир Васильевич, может вокруг себя собрать молодых помощников, которых сможет научить работе, передать им свой опыт в практических условиях, – сказал бывший главный тренер СКА Сергей Черкас.