Сергей Черкас: «Крикунов – самый титулованный тренер. Он сейчас в великолепной форме. Его опыт и знания помогут «Сочи»
Сергей Черкас высказался о том, что Владимир Крикунов может возглавить «Сочи».
– Я хорошо знаю Владимира Васильевича. Он сейчас в великолепной форме. Думаю, его опыт и его знания помогут «Сочи», и его возможное назначение – это абсолютно нормальная история.
– Не лучше ли позвать молодого тренера?
– Крикунов – самый титулованный тренер, он, наверное, один из последних специалистов той плеяды больших тренеров: Михайлова, Воробьёва. Их можно перечислять долго.
Но главное же что, он, Владимир Васильевич, может вокруг себя собрать молодых помощников, которых сможет научить работе, передать им свой опыт в практических условиях, – сказал бывший главный тренер СКА Сергей Черкас.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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