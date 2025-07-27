Захаров о Крикунове: «Величайший тренер России. Он возглавлял топ-клубы, сборные – везде был положительный результат. Он будет и в «Сочи», я в этом не сомневаюсь»

Михаил Захаров высказался о том, что Владимир Крикунов может возглавить «Сочи».

19 июля клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым, которого назначили 3 июня.

«Многие против назначения Владимира Крикунова в «Сочи ». У меня другая точка зрения. Он величайший тренер России, добился многих результатов.

Говорят, есть много классных молодых тренеров. Но как говорил футболист Сунесс: «Доставай свои медали на стол». Крикунов – великий тренер, возглавлял топ-клубы, сборные – везде был положительный результат. Он будет и в «Сочи», я в этом не сомневаюсь.

Крикунов адаптирован под современный хоккей. Когда ты много читаешь, смотришь – ты всегда в курсе последних тенденций. Владимир Васильевич показывал результат даже в питерском «Динамо », которое ковырялось внизу, а потом вышло в плей-офф», – сказал бывший главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров