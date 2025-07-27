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Овечкин начнет сезон во 2-м звене «Вашингтона» с Бовилье и Строумом по версии The Hockey News

Александр Овечкин будет играть во 2-м звене «Вашингтона» по версии THN .

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер представила свой вариант сочетаний форвардов «Вашингтона» на старте сезона-2025/26. 

Звенья в нападении выглядят следующим образом:

Алексей ПротасПьер-Люк ДюбуаТом Уилсон;

Александр Овечкин – Дилан Строум – Энтони Бовилье;

Эндрю Кристалл – Коннор Макмайкл – Райан Леонард;

Брэндон Дьюхэйм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф;

Дополнительные форварды: Итен Фрэнк, Иван Мирошниченко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
logoВашингтон
logoИтен Фрэнк
logoКоннор Макмайкл
logoДжастин Сурдиф
logoНик Дауд
logoЭнтони Бовилье
logoРайан Леонард
logoЭндрю Кристалл
logoИван Мирошниченко
logoБрэндон Дьюхэйм
logoАлексей Протас
logoАлександр Овечкин
logoТом Уилсон
logoДилан Строум
logoПьер-Люк Дюбуа
logoНХЛ
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