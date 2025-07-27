Овечкин начнет сезон во 2-м звене «Вашингтона» с Бовилье и Строумом по версии The Hockey News
Александр Овечкин будет играть во 2-м звене «Вашингтона» по версии THN .
Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер представила свой вариант сочетаний форвардов «Вашингтона» на старте сезона-2025/26.
Звенья в нападении выглядят следующим образом:
Алексей Протас – Пьер-Люк Дюбуа – Том Уилсон;
Александр Овечкин – Дилан Строум – Энтони Бовилье;
Эндрю Кристалл – Коннор Макмайкл – Райан Леонард;
Брэндон Дьюхэйм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф;
Дополнительные форварды: Итен Фрэнк, Иван Мирошниченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости