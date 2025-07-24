Терещенко о Крикунове в «Сочи»: «Тренерская глыба России. Он в отличном состоянии и готов и дальше покорять новые вершины»
Алексей Терещенко высказался о том, что Крикунов может возглавить «Сочи».
19 июля «Сочи» прекратил сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым, которого назначили 3 июня.
«Владимир Васильевич – тренерская глыба нашей страны. Раз «Сочи» решил пригласить его, а не более молодого специалиста, значит Крикунов устраивает главу клуба.
Владимир Васильевич в отличном состоянии и готов и дальше покорять новые вершины и приносить пользу», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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