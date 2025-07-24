Терещенко о Крикунове в «Сочи»: «Тренерская глыба России. Он в отличном состоянии и готов и дальше покорять новые вершины»

Алексей Терещенко высказался о том, что Крикунов может возглавить «Сочи».

19 июля «Сочи » прекратил сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым, которого назначили 3 июня.

«Владимир Васильевич – тренерская глыба нашей страны. Раз «Сочи» решил пригласить его, а не более молодого специалиста, значит Крикунов устраивает главу клуба.

Владимир Васильевич в отличном состоянии и готов и дальше покорять новые вершины и приносить пользу», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .